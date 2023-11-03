T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2023-11-03 00:11:00 -
T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/141 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ : Köyiçi
ADA NO : 114
PARSEL NO : 6
YÜZÖLÇÜMÜ : 38,87 m2
NİTELİĞİ : Ev
MALİKİN ADI VE SOYADI : Cazım Değer (Mehmet Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/141 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
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Basın No: ILN01921621