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Resmi İlanlar T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-03 00:12:00 -

T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/201 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Hacıhamza Mahallesi

MEVKİİ : Göller

ADA NO : 112

PARSEL NO : 65

YÜZÖLÇÜMÜ : 752,47 m2

NİTELİĞİ : Yol

MALİKİN ADI VE SOYADI :Karayolları Genel Müdürlüğü, Mevlüt Akbaba (Hasan Oğlu), Hüseyin Akbaba (Hasan Oğlu)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/201 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01921604