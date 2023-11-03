T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ : Köyiçi
ADA NO : 110
PARSEL NO : 21
YÜZÖLÇÜMÜ : 25,97 m2
NİTELİĞİ : Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI : Karayolları Genel Müdürlüğü, Avni Kara (Efendi Oğlu), İsmail Kara (Efendi Oğlu), Yadiger Kara (Efendi Kızı), Aziz Kara (Efendi Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/155 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
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Basın No: ILN01921601