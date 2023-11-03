T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2023-11-03 00:11:00 -
T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/154 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ : Köyiçi
ADA NO : 116
PARSEL NO : 24
YÜZÖLÇÜMÜ : 39,49 m2
NİTELİĞİ : Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Aktaş (Mehmet Oğlu), Kemal Aktaş (Mehmet Oğlu), Ali Aktaş (Mehmet Oğlu), Kıymet Aktaş (Mehmet Kızı)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
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Basın No: ILN01921596