T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ : Köyiçi
ADA NO : 106
PARSEL NO : 219
YÜZÖLÇÜMÜ : 718,63 m2
NİTELİĞİ : Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI : Karayolları Genel Müdürlüğü, Fazli Kara (Ağa Oğlu), Dursun Kara (Ağa Oğlu), Kazim Kara (Ağa Oğlu), Güneş Kara (Ağa kızı), Melahat Alkan (Ağa Kızı)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/133 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
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Basın No: ILN01921582