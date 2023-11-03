T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ : Köyiçi
ADA NO : 109
PARSEL NO : 4
YÜZÖLÇÜMÜ : 114,57 m2
NİTELİĞİ : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin Engin (Murteza Oğlu), Binali Engin (Murtaza Oğlu), Elbeyi Engin (Murtaza Oğlu), Dilber Engin (Murtaza Kızı), Hacer Engin (Murtaza Kızı), Aysel Engin (Murtaza Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/131Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
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Basın No: ILN01921575