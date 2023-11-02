T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ : Köyiçi
ADA NO : 109
PARSEL NO : 22
YÜZÖLÇÜMÜ :110,72 m2
NİTELİĞİ : Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI : Muzaffer Çelik (Hamdi Oğlu), Zennure Köse (Hamdi Kızı), Teyyar Çelik (Hamdi Oğlu), Süriye Gündüz (Asim Kızı), Derviş Kuru (Asim Oğlu), Filiz Özdemir (Asim Kızı), Serpil Güney (Asim Kızı), İnci Çelik (Tosun Kızı), Fahri Çelik (Yahya Oğlu), Türkan Çelik (Yahya Kızı), Şükran Dalmış (Yahya Kızı), Mesut Çelik (Yahya Oğlu), Metin Çelik (Yahya Oğlu), Hasan Kuru (Asim Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/160 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
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Basın No: ILN01921542