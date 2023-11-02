T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/129 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ : Köyiçi
ADA NO : 106
PARSEL NO : 132
YÜZÖLÇÜMÜ : 89,60 m2
NİTELİĞİ : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI : Aysen Topdemir (Ahmet Oğlu), Yücel Topdemir (Ahmet Oğlu), Şefika Baki (Ahmet Kızı), Çetin Topdemir (Ahmet Oğlu), Murat Topdemir (Mehmet Oğlu), Umut Topdemir (Mehmet Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/129 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
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Basın No: ILN01921565