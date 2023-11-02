T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ : Köyiçi
ADA NO : 109
PARSEL NO : 12
YÜZÖLÇÜMÜ : 22,18 m2
NİTELİĞİ : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ferat Dayanç (Hüseyin Oğlu), Özcan Bulmuş (Hüseyin Kızı), Veysel Dayanç (Hüseyin Oğlu), Ali Dayanç (Hüseyin Oğlu), Veli Dayanç (Hüseyin Oğlu), Bircan Sivri (Hüseyin Kızı), Menekşe Erincik (Murat Kızı), Şenay Dayanç (Murat Kızı), Suat Dayanç (Murat Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/134 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
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Basın No: ILN01921549