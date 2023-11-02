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Resmi İlanlar T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-02 00:03:00 -

T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/144 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi

MEVKİİ : Köyiçi

ADA NO : 106

PARSEL NO : 131

YÜZÖLÇÜMÜ : 90,06 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kemal Topdemir (Dursun Oğlu), Nebil Demir (Cafer Oğlu), Suna Polat (Dursun Kızı), Celal Topdemir (Dursun Oğlu), Hüsnü Topdemir (Dursun Oğlu), Salime Kuru (Dursun Kızı), Senem Kaya (Dursun Kızı), Ulviye Topdemir (Muharrem Kızı), Tuncay Topdemir (Nurettin Oğlu), Nilufer Topdemir (Nurettin Kızı), Tanyel Topdemir (Nürettin Oğlu), Cengiz Karali (Riza Oğlu)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/144 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01921526