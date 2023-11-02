T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ : Köyiçi
ADA NO : 106
PARSEL NO : 131
YÜZÖLÇÜMÜ : 90,06 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kemal Topdemir (Dursun Oğlu), Nebil Demir (Cafer Oğlu), Suna Polat (Dursun Kızı), Celal Topdemir (Dursun Oğlu), Hüsnü Topdemir (Dursun Oğlu), Salime Kuru (Dursun Kızı), Senem Kaya (Dursun Kızı), Ulviye Topdemir (Muharrem Kızı), Tuncay Topdemir (Nurettin Oğlu), Nilufer Topdemir (Nurettin Kızı), Tanyel Topdemir (Nürettin Oğlu), Cengiz Karali (Riza Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/144 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
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Basın No: ILN01921526