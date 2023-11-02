T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi
MEVKİİ : Köyiçi
ADA NO : 106
PARSEL NO : 198
YÜZÖLÇÜMÜ : 560,40m2
NİTELİĞİ : Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI : Saadet Polat (İsa Kızı), Sebahat Uslu (İsa Kızı), Fadime Ergün (İsa Kızı), Şahizer Atik (Niyazi Kızı), Arif Kara (Niyazi Oğlu), Zeynep Atlı (Niyazi Kızı)
MEVKİİ : Köyiçi
ADA NO : 106
PARSEL NO : 199
YÜZÖLÇÜMÜ : 252,50 m2
NİTELİĞİ : Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI : Saadet Polat (İsa Kızı), Sebahat Uslu (İsa Kızı), Fadime Ergün (İsa Kızı), Şahizer Atik (Niyazi Kızı), Arif Kara (Niyazi Oğlu), Zeynep Atlı (Niyazi Kızı)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/157 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
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Basın No: ILN01921492