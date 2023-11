T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/157 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gümüşseren Mahallesi



MEVKİİ : Köyiçi



ADA NO : 106



PARSEL NO : 198



YÜZÖLÇÜMÜ : 560,40m2



NİTELİĞİ : Yol



MALİKİN ADI VE SOYADI : Saadet Polat (İsa Kızı), Sebahat Uslu (İsa Kızı), Fadime Ergün (İsa Kızı), Şahizer Atik (Niyazi Kızı), Arif Kara (Niyazi Oğlu), Zeynep Atlı (Niyazi Kızı)



MEVKİİ : Köyiçi



ADA NO : 106



PARSEL NO : 199



YÜZÖLÇÜMÜ : 252,50 m2



NİTELİĞİ : Yol



MALİKİN ADI VE SOYADI : Saadet Polat (İsa Kızı), Sebahat Uslu (İsa Kızı), Fadime Ergün (İsa Kızı), Şahizer Atik (Niyazi Kızı), Arif Kara (Niyazi Oğlu), Zeynep Atlı (Niyazi Kızı)



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/157 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023

