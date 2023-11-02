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Resmi İlanlar T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-02 00:02:00 -

T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/171 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Hacıhamza Mahallesi

MEVKİİ : Dolavlar

ADA NO : 118

PARSEL NO : 3

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.974,99 m2

NİTELİĞİ : Yol

MALİKİN ADI VE SOYADI : Karayolları Genel Müdürlüğü, Totoş Akbaba (Mikail Kızı), Aytekin Akbaba (Hacı Oğlu), Emrah Akbaba (Muharrem Oğlu), Erkan Akbaba (Muharrem Oğlu), Onur Akbaba (Hüseyin Oğlu), Eren Akbaba (Hasan Oğlu)

MEVKİİ : Dolavlar

ADA NO : 118

PARSEL NO : 4

YÜZÖLÇÜMÜ : 318,69 m2

NİTELİĞİ : Yol

MALİKİN ADI VE SOYADI : Karayolları Genel Müdürlüğü, Totoş Akbaba (Mikail Kızı), Aytekin Akbaba (Hacı Oğlu), Emrah Akbaba (Muharrem Oğlu), Erkan Akbaba (Muharrem Oğlu), Onur Akbaba (Hüseyin Oğlu), Eren Akbaba (Hasan Oğlu)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/171 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023

#langovtr

Basın No: ILN01921486