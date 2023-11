T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/171 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Hacıhamza Mahallesi



MEVKİİ : Dolavlar



ADA NO : 118



PARSEL NO : 3



YÜZÖLÇÜMÜ : 4.974,99 m2



NİTELİĞİ : Yol



MALİKİN ADI VE SOYADI : Karayolları Genel Müdürlüğü, Totoş Akbaba (Mikail Kızı), Aytekin Akbaba (Hacı Oğlu), Emrah Akbaba (Muharrem Oğlu), Erkan Akbaba (Muharrem Oğlu), Onur Akbaba (Hüseyin Oğlu), Eren Akbaba (Hasan Oğlu)



MEVKİİ : Dolavlar



ADA NO : 118



PARSEL NO : 4



YÜZÖLÇÜMÜ : 318,69 m2



NİTELİĞİ : Yol



MALİKİN ADI VE SOYADI : Karayolları Genel Müdürlüğü, Totoş Akbaba (Mikail Kızı), Aytekin Akbaba (Hacı Oğlu), Emrah Akbaba (Muharrem Oğlu), Erkan Akbaba (Muharrem Oğlu), Onur Akbaba (Hüseyin Oğlu), Eren Akbaba (Hasan Oğlu)



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/171 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023

#langovtr

Basın No: ILN01921486