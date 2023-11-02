T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Hacıhamza Mahallesi
MEVKİİ : Dolavlar
ADA NO : 118
PARSEL NO : 3
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.974,99 m2
NİTELİĞİ : Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI : Karayolları Genel Müdürlüğü, Totoş Akbaba (Mikail Kızı), Aytekin Akbaba (Hacı Oğlu), Emrah Akbaba (Muharrem Oğlu), Erkan Akbaba (Muharrem Oğlu), Onur Akbaba (Hüseyin Oğlu), Eren Akbaba (Hasan Oğlu)
MEVKİİ : Dolavlar
ADA NO : 118
PARSEL NO : 4
YÜZÖLÇÜMÜ : 318,69 m2
NİTELİĞİ : Yol
MALİKİN ADI VE SOYADI : Karayolları Genel Müdürlüğü, Totoş Akbaba (Mikail Kızı), Aytekin Akbaba (Hacı Oğlu), Emrah Akbaba (Muharrem Oğlu), Erkan Akbaba (Muharrem Oğlu), Onur Akbaba (Hüseyin Oğlu), Eren Akbaba (Hasan Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/171 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
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Basın No: ILN01921486