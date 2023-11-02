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Resmi İlanlar T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-02 00:04:00 -

T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/146 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Hacıhamza Mahallesi

MEVKİİ : Hamtarla

ADA NO : 111

PARSEL NO : 7

YÜZÖLÇÜMÜ : 869,49 m2

NİTELİĞİ : Yol

MALİKİN ADI VE SOYADI : Karayolları Genel Müdürlüğü, Zeynep Akbaba (Aziz Kızı), Sadettin Akbaba (İsmail Oğlu), Mehmet Akbaba (İsmail Oğlu), Firdevs Akbaba (İsmail Kızı), Ahmet Akbaba (İsmail Oğlu), Mustafa Akbaba (İsmail Oğlu), Hasan Hüseyin Akbaba (İsmail Oğlu), Ali Asker Akbaba (İsmail Oğlu), Murat Akbaba (Musa Oğlu), Serpil Akdoğan (Musa Oğlu), Mehbup Akbaba (İmam Kızı), Hediye Akbaba (İmam Kızı), Vahit Akbaba (İmam Oğlu), İlhami Akbaba (İmam Oğlu), Selami Akbaba (İmam Oğlu), Songül Şen (Cemal Kızı), Gülhanım Ağbaba (Cemal Kızı), Celal Akbaba (Cemal Oğlu), Aynur Dağdelen (Cemal Kızı), Kıymet Akbaba (Cemal Kızı), Muhiddin Akbaba (Cemal Oğlu), Kemal Akbaba (Halil Oğlu), Zinnet Akbaba (Halil Kızı), Rukiye Akbaba (Halil Kızı), Akif Akbaba (Halil Oğlu)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/146 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01921479