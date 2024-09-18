T.C. ARPAÇAY SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ARPAÇAY SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/119 Esas
20/03/2024
Konu : Gaiplik İlanı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Kars İli, Arpaçay ilçesi, Kümbet Köyü, Cilt No: 31, Hane No:2 Bsn:5'de nüfusa kayıtlı, Mevlüt ve Nazlı'dan olma 01/07/1925 D.lu. Latıf Keser'in tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde Latıf Keser'in veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde Arpaçay Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur. 20/03/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 35128587492
ADI SOYADI : LATIF KESER
BABA ADI : MEVLÜT
ANA ADI : NAZLI
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1925
DOĞUM YERİ : KÜMBET
#ilangovtr
Basın No: ILN02090061