T.C. ARPAÇAY SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2022/119 Esas

20/03/2024

Konu : Gaiplik İlanı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Kars İli, Arpaçay ilçesi, Kümbet Köyü, Cilt No: 31, Hane No:2 Bsn:5'de nüfusa kayıtlı, Mevlüt ve Nazlı'dan olma 01/07/1925 D.lu. Latıf Keser'in tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde Latıf Keser'in veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde Arpaçay Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur. 20/03/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 35128587492

ADI SOYADI : LATIF KESER

BABA ADI : MEVLÜT

ANA ADI : NAZLI

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1925

DOĞUM YERİ : KÜMBET

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Basın No: ILN02090061