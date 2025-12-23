T.C. ARHAVİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
KARAR NO : 2021/86
SANIK: ELGUJA IREMADZE, Natela ve Tamaz oğlu, 20/10/1985 doğumlu, 610*****669 Personel Numaralı, Gürcistan Vatandaşı
Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 23/02/2021 tarihli uyarlama kararı ile sanık hakkında Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan; daha önceden Mahkememizin 2013/53 Esas ve 2013/81 Karar sayılı dosyasında sanık hakkında verilen kararın iptali ile;
10 AY HAPİS 20,00-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığa verilen hapis cezasının TCK'nın 51.maddesi gereği Ertelenmesine ve TCK'nın 51/3.maddesi uyarınca takdiren 1 Yıl Denetim Süresine Tabi Tutulmasına,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden 7 gün içinde Artvin Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 18/12/2025
