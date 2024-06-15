T.C. ARDAHAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .17366323-2024/29-Ceza Dava Dosyası

Yabancı uyruklu Mızanur ve Anowara oğlu, 09/10/1991 Myanmar doğumlu sanık Nino Gogıashvılı'nın "Birden Fazla Kişi Tarafından Yağma" suçundan TCK'nın 37/1. maddesi delaletiyle 149/1-c maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanıklara yüklenen eylemlerin kanunda suç olarak tanımlandığı anlaşılmakla sanıkların atılı suçtan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca AYRI AYRI BERAATLERİNE karar verildiği, yapılan yazışma sonucu sanığa gıyabında verilen kararın tebliği mümkün olmadığından,7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 07.05.2024

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Basın No: ILN02049185