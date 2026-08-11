T.C. ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/562 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ARDAHAN İLİ ÇILDIR İLÇESİ

MEVKİİ : DEDEKORKUT MAHALLESİ

ADA NO : 120

PARSEL NO : 1

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : GÜLSÜN SULTAN ÇINARLI, AYFER AKTEMUR,ERSİN FIRAT AKTEMUR, AYŞEGÜL AKTEMUR, HACIMERT AKTEMUR, SILA AKTEMUR, BİLGE AKTEMUR, GÖKSAL ÇUKURÇAYIR, YENER AKTEMUR, ŞEREF AKTEMUR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ÇILDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : KAMULAŞTIRMA

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/562 Esas sayısında dava açılmıştır. Yukarıda özellikleri ve mahkememizdeki dosya numarası belirtilen Ardahan İli, Çıldır İlçesi, Dedekorkut Mahallesi 120 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına dahil gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin mülkiyetinde bulundukları ve kamulaştırma planı bulunan Çıldır Belediye Başkanlığı 06.07.2026 Tarih 33 karar sayılı ve 13.07.2026 tarih ve 30 karar sayılı kararları ile kamulaştırılmasına karar verilmiş ve kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki, zilyedi veya hissedarları ile davacı idare arasında anlaşma sağlanamadığından bahisle ÇILDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve dava konusu taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin dava açılmıştır.

-İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri;

-Dava açılmadığı veya belgelendirilmediği taktirde kamulaştırmanın kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödeneceği ve taşınmazın kamulaştırılan kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği,

-Açılacak davalarda husumetin ÇILDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerektiği,

-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Çıldır Şubesinde açılacak mevduat hesabına, karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,

-İlgililerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

-Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde itiraz etmedikleri taktirde, kamulaştırma bedelinin tespit olunan zilyet veya hissedarlarına ödeneceği,

Aşağıda belirtilen davalı, malik, zilyed veya hissedarlarının adresleri tespit olunamadığından, mahkememizce dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, ilgililerin duruşmanın yapılacağı 12.11.2026 günü saat 14:06’da Ardahan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmaları ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği HMK, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi ve 7201 Sayılı Tebligat Yasası’nın 28 ila 31.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 28.07.2026

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Basın No: ILN02527826