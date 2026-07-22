T.C. ARDAHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/665 Esas

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALILAR : baba adı Himmet anne adı Şöhret 20.09.1944 Çıldır/ARDAHAN nüfusuna kayıtlı SÜRİYE YILMAZ ve arkadaşları Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu taşınmazın Kamulaştırma Bedeli 24.124,38 TL'dir. Dava konusu taşınmazın; Ardahan ili, Çıldır ilçesi 226.15 m² yüzölçümlü hisselerin paylı mülkiyete çevrilmesi halinde; Aşıkşenlik- Fevziçakmak Mah. 147 ada 183 parsel ve yol vasfi ile elbirliği mülkiyeti halinde olup 147 ada 183nolu 226,15 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamının kamulaştırılması için ilanen tebliğine karar verilmiştir.

ADI SOYADI - HİSSE ORANI - HİSSE BEDELİ (TL)

Süriye YILMAZ - 1/12 2010,36 TL

#ilangovtr

Basın No: ILN02514308