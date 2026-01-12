T.C ARDAHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ADINA KAMULAŞTIRMA İLANI

1) Aşağıda özellikleri ve mahkememizdeki dosya numaraları belirtilen Ardahan İli, (Çıldır Aktaş Sınır Kapısı) Ayr- Cambazlı Tren istasyonu Devlet Yolunun yol yapım ve emniyet sahasına rastlayan taşınmazların kamulaştırılmasına dahil gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin mülkiyetinde bulundukları ve kamulaştırma planında gösterilen yol güzergahına isabet edeh köylerinde bulunan taşınmazların KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE kamulaştırılmasına karar verilmiş ve kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki, zilyedi veya hissedarları ile davacı idare arasında anlaşma sağlanamadığından bahisle KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve dava konusu taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının Bakanlık adına tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.

2) İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri; Dava açılmadığı veya belgelendirilmediği taktirde kamulaştırmanın kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödeneceği ve taşınmazın kamulaştırılan kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği,

3) Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE yöneltilmesi gerektiği ve adresinin Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü/Kars olduğu,

4) Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Ardahan Şubesinde açılacak mevduat hesabına, karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,

5) İlgililerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

6) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde itiraz etmedikleri taktirde, kamulaştırma bedelinin tespit olunan zilyet veya hissedarlarına ödeneceği,

Aşağıda belirtilen davalı, malik, zilyed veya hissedarlarının adresleri tespit olunamadığından, mahkememizce dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, ilgililerin duruşmanın yapılacağı 27.03.2026 günü saat 09:00’da Ardahan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmaları ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği HMK, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi ve 7201 Sayılı Tebligat Yasası’nın 28 ila 31.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.08.01.2026

Sıra no: Esas No 2025/ Köy/Mahalle Ada Parsel Cinsi Malik, Zilyed, Hissedar(Davalılar) Kamulaştırılan alan m² Taşınmazın toplam alanı

m² 1 711 Aşıkşenlik-Yenimahalle 152 218 Tarla Şahin Demirkaya 159,29 159,29 2 709 Aşıkşenlik-Yenimahalle 152 216 Tarla İbrahim Çiftçi Yalçın Kılıç 304,29 304,29 3 707 Aşıkşenlik-Yenimahalle 152 226 Tarla Çeşminaz Güneş, Neslihan Güneş, Neslişah Ağdemir, Mete Güneş, Gengin Güneş, Haludun Güneş, Haluk Güneş, Teoman Güneş 193,65 13,65 4 705 Aşıkşenlik-Yenimahalle 153 193 Tarla İbrahim Gündoğdu 127,38 127,38 5 703 Aşıkşenlik-Yenimahalle 152 210 Tarla Hüseyin Şafak 152 210 6 701 Yenimahalle 142 61 Tarla Efraim Şirin 632,18 632,18 7 699 Aşıkşenlik-Yenimahalle 152 242 Tarla Şura Tükenmez 1.145,65 1.145,65 8 697 Aşıkşenlik -Yenimahalle 152 186 Tarla Ellez Kullu 228,49 228,49 9 695 Aşıkşenlik-Yenimahalle 152 245 Tarla Cemal Akkoç 1.143,73 1.143,73 10 693 Aşıkşenlik-Yenimahalle 152 260 Tarla Hürişan Orhan 1.169,08 1.169,08 11 691 Dedekorkut Mah. 122 11 Tarla Nejat Bülent Ababay 498,95 498,95 12 689 Yenimahalle 142 63 Tarla Görkem Can Şirin 381,62 381,62 13 687 Yenimahalle 142 27 Tarla Nejat Bülent Ababay, Mehmet Can Ababay, Özgür Ababay, Efruz, Enver, Güneş, Mehmet, Munire, Osman, Şadiye 2.046,05 36.373,01 14 685 Yenimahalle Mah. 146 5 Tarla Gürbüz Arpaçay 214,52 1.553,21 15 683 Karakale Köyü 109 142 Tarla Mustafa Topkaya 464,76 464,76 16 681 Karkale Köyü 109 148 Tarla Yusuf Topkaya 494,23 494,23 17 679 Damlıca Köyü 118 162 Tarla Münevver Araz 439,00 439,00 18 677 Damlıca Köyü 118 170 Tarla Balabey Yıldırım 581,48 581,48 19 675 Damlıca Köyü 118 168 Tarla Aslan Paşa Yıldırım 1.537,56 1.537,56 20 673 Taşdeğirmen Köyü 116 32 Tarla Turan Zambak 382,20 382,20 21 671 Damlıca Köyü 104 29 Tarla Münevver Aras 990,29 990,29 22 669 Damlıca Köyü 105 3 Tarla Mehmet Emin Aras 2.708,54 2.708,54 23 667 Çıldır Fevziçakmak Mah. 148 252 Tarla Mehmet Ali Çinal 3.869,90 3.869,90 24 665 Fevziçakmak Mah. 147 183 Tarla Süriye Yılmaz, Dilek Höşgör, Hannene Kotancı, Tahsin Aydın, Saniye Durak, Ayşe Durak, Abdullah Aydın, Sürbiye Piri, Mustafa Aydın, Fatma Karadeniz, Leyla Daşdemir, Güneş Aydın, Hazer Yetgin, Agah Aydın, Ömer Aydın, Aytemiz Tarım 226,15 226,15 25 663 Fevziçakmak Mah. 148 254 Tarla İlker Çinal 3.413,46 3.413,46 26 661 Eşmepınar Köyü 111 35 Tarla Turgay Şirin 439,54 439,54 27 659 Dedekorkut Mah. 122 8 Tarla Nuran Şirin, Sevim Bilgin, Alpay Ababay, Rasim Ababay,

Şevket Ababay, Sırrı Ababay, Naim Ababay 163,96 2.721,85 28 657 Dedekorkut Mah. 121 26 Tarla Onur Aktemur, Rahman Aktemur, Nurgül Aktemur 282,88 282,88 29 655 Dedekorkut Mah. 119 143 Tarla Macide Üşenmez, Zennure Uğuz, Erdal Kılıç, Tahsin Üşenmez, Turap Kılıç 128,48 128,48 30 653 Samyalı Köyü 106 158 Tarla Ağa Polat 431,74 431,74 31 651 Saymalı Köyü 103 70 Tarla Salatın Akbulak 126,23 126,23 32 649 Saymalı Köyü 106 150 Tarla Mikayil Akbulak, Cebrail Akbulak, Dahir Akbulak 723,24 723,24 33 647 Taşdeğirmen Köyü 101 554 Tarla Vildan Eraslan, Handan Çakmak, İsmail Çakmak, Erhan Çakmak 1.532,27 1.532,27 34 645 Taşdeğirmen Köyü 101 573 Tarla Nursel Sönmez, Hatice Göktaş, Harun Dursun, Yasemin Çelik 1.431,60 1.431,60 35 643 Taşdeğirmen Köyü 136 148 Tarla Süleyman Sefertaş, Salim Sefertaş, Sinan Sefertaş, Meleksina Derici, Kürşad Sefertaş, Alpaslan Sefertaş, Abdullah Sefertaş, Yurdagül Ağbulak 284,75 284,75 36 641 Taşdeğirmen Köyü 136 150 Tarla Güner Sefertaş, Duygu Sefertaş 1.453,18 1.453,18 37 639 Taşdeğirmen Köyü 101 564 Tarla Eller Orhan 264,90 264,90 38 637 Taşdeğirmen Köyü 101 597 Tarla Sinan Yoldaş 614,72 614,72 39 635 TaşdeğirmenKöyü 136 146 Tarla Tavuz Karadaş 863,08 863,08 40 633 Çıldır İsmetpaşa Mah. 139 346 Tarla Mehmet Narçın 2.969,81 2.969,81 41 631 Çıldır İsmetpaşa Mah. 139 323 Tarla Mehmet Karahan 724,56 724,56 42 629 İsmetpaşa Mah. 139 298 Tarla Halit Kanbir, Pirman Tepe, Feryat Tükenmez, Orkay Tükenmez, Olgun Tükenmez, Akın Tükenmez, Mehtap Burukçu, Kader Çinal 1.008,92 1.008,92 43 627 İsmetpaşa Mahallesi 139 313 Tarla İlhan Tükenmez 1.023,68 1.023,68 44 625 İsmetpaşa Mah. 139 292 Tarla Balabey Kanbin 1.944,12 1.944,12

