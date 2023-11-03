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Resmi İlanlar T.C. ARDAHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ARDAHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-03 00:08:00 -

T.C. ARDAHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2021/377 Esas

DAVACI : TURGUT KORKUT

DAVALILAR : 1- ÇILDIR MAL MÜDÜRLÜGÜ

2- KARAKALE KÖYÜ MUHTARLIĞI

Davacı Turgut Korkut tarafından Davalılar Çıldır Mal Müdürlüğü ve Karakale köyü Muhtarlığı aleyhine açılan 13/12/2021 havale tarihli dava dilekçesiyle Ardahan İli Çıldır İlçesi Karakale köyünde yapılan kadastro çalışmaları sırasında davalılar adına tescil edilen 122 ada 2 parsel sayılı taşınmazın sınırında bulunan teslcil harici bırakılan A , B, C ve D harfi ile gösterilen kısımların Kadastro Fen Bilirkişisi Özlem Kaya Çelik tarafından tanzim edilen 11/08/2023 tarihli raporda kroki ile sınırları A, B, Cve D harfi belirtilen taşınmaz ile ilgili tescil davası açılmıştır. Dava konusu yerde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içeresinde mahkememizde itirazen dava açabilecekleri TMK 713/4. Maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01923290