T.C. ARDAHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2021/377 Esas

DAVACI : TURGUT KORKUT



DAVALILAR : 1- ÇILDIR MAL MÜDÜRLÜGÜ



2- KARAKALE KÖYÜ MUHTARLIĞI



Davacı Turgut Korkut tarafından Davalılar Çıldır Mal Müdürlüğü ve Karakale köyü Muhtarlığı aleyhine açılan 13/12/2021 havale tarihli dava dilekçesiyle Ardahan İli Çıldır İlçesi Karakale köyünde yapılan kadastro çalışmaları sırasında davalılar adına tescil edilen 122 ada 2 parsel sayılı taşınmazın sınırında bulunan teslcil harici bırakılan A , B, C ve D harfi ile gösterilen kısımların Kadastro Fen Bilirkişisi Özlem Kaya Çelik tarafından tanzim edilen 11/08/2023 tarihli raporda kroki ile sınırları A, B, Cve D harfi belirtilen taşınmaz ile ilgili tescil davası açılmıştır. Dava konusu yerde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içeresinde mahkememizde itirazen dava açabilecekleri TMK 713/4. Maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01923290