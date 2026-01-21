T.C. ARDAHAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/86

Karar No : 2024/977

16.01.2026

İLAN

SanıkIgor Pavlıoglu'nun üzerine atılı Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak suçunu işlediği sabit olmakla fiil ve eylemine uyan, 5607 sayılı yasanın 3/1. 1. cümle maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusu eşyaların sayı ve değer olarak vehamet arz etmemesi ve failin suç kastı nazara alınarak

Neticeten Sanığın 4.000,00 Tl Hapisten Çevrili Adli Para Cezası Ve 40,00 Tl Doğrudan Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, katılan kurum kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 30.000,00 TL vekalet ücretinin sanıklardan tahsili ile katılan kuruma ödenmesine, suça konu eşyaların 5607 sayılı kanunun 13. madde atfıyla TCK’ nın 54/4 madde hükümleri gereğince müsaderesine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı i ilan olunur

#ilangovtr

Basın No: ILN02384962