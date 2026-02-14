T.C. ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/45 Esas

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI : ZEYNEP ÜŞÜMÜŞ - T.C: 61603060754

Malatya İli, Arapgir İlçesi, Eğnir Köy/ Mah. Köy Karşısı Mevkii Cilt Sayfa No : 697 Ada Parsel 101/383 ile tapuya kayıtlı taşınmazın 1379,50 m2 irtifak kısmı üzerinde davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yararına Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi uyarınca Kamulaştırma talebi ile Bedel ve tespiti istenilmekle;

a) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

b) Açılacak bu davalara husumetin Maliye ve Hazine Bakanlığı'na yöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı takdirde dava açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararı alındığını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan Maliye ve Hazine Bakanlığı adına daimi irtifak hakkı tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirecekleri Banka şubesine adlarına yatırılacağı, bildirim olmadığı takdirde hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğünce açılacak hesaba depo edileceği,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin hak sahiplerinin tüm savunma ve delillerini, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,

Duruşma günü olan 11/03/2026 günü saat 10:20'de duruşma salonunda hazır bulunmaları, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmedikleri takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluklarında yapılacak işlemlere itiraz edemeyecekleri ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve HMK'nun 122,129 ve 317 maddeleri uyarınca ibraz etmek istedikleri delilleri ile birlikte duruşmaya gelmedikleri takdirde ayrıca gıyaplarında sonuçlandırılacağı, dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere kendilerine tüm araştırmalara rağmen ulaşılamayan 61603060754 T.C. Kimlik numaralı davalı ZÜBEYDE ÜŞÜMÜŞ'E İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

