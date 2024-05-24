T.C. ARAKLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*



2023/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon ili Araklı ilçesi Yalıboyu Mahallesi 906 ada 39 parsel sayılı taşınmaz uygulama imar planı dışında ve tapu niteliğinde ve fındıklık tarla ve bahçe belirtilmesine rağmen bulunduğu bölge karayoluna yakın olması belediye hizmetlerinden kısmen de olsa yararlanmakta olması ve etrafının meskun mahal olması dolayısıyla vasfındadır, parsele ulaşımı sağlayan yol bulunmaktadır, parselin etrafı başka parsellerle çevrili olmasından ara parsel niteliğindedir. Taşınmaz Rize il yoluna cepheli Yalıboyu sahil camiine yakın şehir merkezine 5.500-6.500 m mesafededir. Gelip geçen insan trafiği az, araç trafiği çok yüksek düzeyde olup vitrin değeri iyi bölgede kalmaktadır. Herhangi bir imar uygulaması ya da ifraz işlemi görmemiştir. Taşınmazın topoğrafik yapısı eğimli, ara parsel olmasından yapılaşması kısıtlıdır. Bulunduğu konum itibariyle yakın zamanda imar planı yapılabilecek taşınmazlardandır. Manzarası lebiderya olup bölgenin önemli taşınmazlarındandır. Taşınmazın yüzölçümü 11.856,80m²'dir. Taşınmazın toplam değeri 9.181.736,00 TL'dir.

Adresi : Trabzon İli Araklı İlçesi Yalıboyu Mahallesi Araklı / TRABZON

Yüzölçümü : 11.895,77 m²

İmar Durumu : İmar planı dışında

Kıymeti : 9.181.736,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 10:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 10:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02036168