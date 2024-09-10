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Resmi İlanlar T.C. ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-09-10 00:03:00 -

T.C. ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
ESAS NO:2023/155 KARAR NO:2024/178

DAVALI: 1- JULETA IAJIANI AKDAĞ ,A**T ve S***A kızı, 99*******10

Davacı İhsan Akdağ tarafından açılan boşanma davasının sonunda; Davacının davasının kabulü ile;İhsan Akdağ ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Juleta Iajıanı Akdağ'ın TMK 166/1 uyarınca boşanmalarına,maddi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 50.000 TL' nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 50.000 TL' nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine" şeklinde karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 14/08/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02086640