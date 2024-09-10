T.C. ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2024-09-10 00:03:00 -
T.C. ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO:2023/155 KARAR NO:2024/178
DAVALI: 1- JULETA IAJIANI AKDAĞ ,A**T ve S***A kızı, 99*******10
Davacı İhsan Akdağ tarafından açılan boşanma davasının sonunda; Davacının davasının kabulü ile;İhsan Akdağ ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Juleta Iajıanı Akdağ'ın TMK 166/1 uyarınca boşanmalarına,maddi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 50.000 TL' nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 50.000 TL' nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine" şeklinde karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 14/08/2024
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Basın No: ILN02086640