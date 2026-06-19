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Resmi İlanlar T.C. ARAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ARAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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T.C. ARAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
 
Kastamonu ili, Araç ilçesi, Recepbey Köyü, 99 cilt, 21 hane, 6 BSN'de nüfusa kayıtlı Şükrü ve Emine oğlu, 23/03/1971 doğumlu, 47047406518 T.C. Kimlik numaralı Arif Gücükoruç gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla, yukarıda kimliği belirtilen Arif Gücükoruç'un nerede olduğu ve nerede oturduğu hususunda bilgi sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememizin 2025/434 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ayrıca gaipliğin hükmü için lazım olan ilan müddeti zarfında hiçbir hak sahibi zuhur etmezse, bu malların hazineye intikal edeceği M.K.'nın 33. ve 588. maddesince 2.(ikinci) gaiplik ilanı olarak duyurulur. 22/04/2026
 
#ilangovtr
Basın No: ILN02491460