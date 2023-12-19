T.C. ARAÇ ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
T.C. ARAÇ ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
"DAVACI İDARE; DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKİLİ AV. PINAR AYDOĞDU TARAFINDAN AŞAĞIDAKİ LİSTEDE SIRALI, KAMULAŞTIRMAYA TABİ TUTULAN TAŞINMAZLARIN MÜLKİYET HAKLARININ TAPUDA HAZİNE ADINA TESCİLİ İLE MAHKEMECE TESPİT EDİLECEK BEDELİN HAK SAHİPLERİNE ÖDENEBİLMESİ AMACIYLA 4650 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUN 7.MADDESİ GEREĞİNCE MAHKEMEMİZDE AÇILMIŞ BULUNAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASINDA;
1-ORMAN VE SUÇ İŞLERİ BAKANLIĞI 27/08/2015 TARİH VE 1215 SAYILI KARARI İLE 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ,
2-KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN HAK SAHİPLERİ ADINA ARAÇ İLÇESİNDE BULUNAN BİR BANKADA AÇILACAK OLAN BİR HESABA YATIRILACAĞI,
3-KONUYA VE TAŞINMAZLARIN DEĞERİNE İLİŞKİN TÜM SAVUNMA VE DELİLLERİN, İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN ON (10) GÜN İÇİNDE MAHKEMEYE YAZILI OLARAK BİLDİRİLMESİ GEREKTİĞİ,
4-MALİKLERE ÇIKARILAN MEŞRUHATLI DAVETİYENİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN VE/VEYA KENDİLERİNE TEBLİGAT YAPILAMAYANLARA TEBLİGAT YERİNE GEÇMEK ÜZERE YAPILAN İLANDAN İTİBAREN OTUZ (30) GÜN İÇİNDE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI İDARİ YARGIDA İPTAL VE ADLİ YARGIDA MADDİ HATALARA KARŞI DÜZELTİM DAVASI AÇILABİLİNECEĞİ,
5-AÇILACAK DAVALARDA HUSUMETİN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YÖNELTİLMESİNİN GEREKTİĞİ,
6-OTUZ (30) GÜN İÇİNDE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI İDARİ YARGIDA İPTAL DAVASI AÇILMADIĞI VE/VEYA İDARİ DAVANIN AÇILDIĞI VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ ALDIĞININ BELGELENDİRİLMEDİĞİ TAKDİRDE KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN KESİNLEŞECEĞİ VE MAHKEMEMİZCE TESPİT EDİLEN KAMULAŞTIRMA BEDELİ ÜZERİNDE TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILAN MÜLKİYET HAKKININ KAMULAŞTIRMAYI YAPAN HAZİNE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLECEĞİ,
HUSUSUNDAKİ KEYFİYET 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUN 10.MADDESİ UYARINCA İLANEN DUYURULUR."
|SIRA NO
|DOSYA NO
|İLİ
|İLÇESİ
|KÖYÜ
|ADA NO
|PARSEL NO
|KAMULAŞTIRMA
AMACI
|1
|2023/273 ESAS
|KASTAMONU
|ARAÇ
|BAŞKÖY
|117
|40
|MÜLKİYET
#ilangovtr
Basın No: ILN01951691