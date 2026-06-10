T.C. ARABAN İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/133 TLMT.



TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/133 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Araban İlçe, YENİ ALTINTAŞ Mahalle/Köy, 405 Ada, 21 Parsel, Yenialtıntaş Mahallesi 405 ada 21 numaralı parsel Araban İlçesinin Güney kısmında yer almakta olup, Şehir Merkezine 430 metre, Araban Kaymakamlığına 440 metre, Araban Devlet Hastanesine 840 metre, Araban Meslek Yüksek Okuluna 640 metre, Araban İlçe Mezarlığına 110 metre kuş uçuşu, Araban İtfaiye Müdürlüğüne 170 metre kuş uçuşu mesafelerde yer almaktadır. Taşınmaz imarlı bölgededir. Sosyo-ekonomik yönden alt ve orta gelirli vatandaşların yaşadığı bölgelerdendir. Her türlü alt yapı (elektrik, su, telefon, doğalgaz) ve sosyal hizmetlerden hizmetlerinden faydalandığı tespit edilmiştir. Dava konusu Gaziantep İli Araban İlçesi Yenialtıntaş Mahallesi 405 ada 21 parsel numaralı taşınmazın vasfı Arsa vasfında olup, dava konusu taşınmazın fiili zemini üzerinde herhangi bir yapı bulunmaması sebebi ile yapı bedeli takdir edilemeyecektir. Taşınmazın geometrik şekli şekilsizdir. Ulaşım sorunu yoktur. Elektrik, su, kanalizasyon hizmetlerinde faydalanmaktadır. Her türlü belediyecilik hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

Adresi : Yeni Altıntaş Mahallesi Araban / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 1.311,76 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.230.860,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kadındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:08

05/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

#ilangovtr

Basın No: ILN02483628