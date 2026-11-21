T.C. ARABAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. ARABAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :AZAZİ
ADA NO: 127
PARSEL NO: 17
YÜZ ÖLÇÜMÜ: 12.040,24
VASFI : BAĞ
MALİKİN ADI SOYASI: Ayşe ÖZTÜRK v.d.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞIM ANONİM ŞİRKETİ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası vasfı ve malikleri yazılan taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a-)Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabileceği,
b-)Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,
c-)Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edileceği,
d-)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Araban Şubesine yatırılacağı,
e-)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,
İşbu ilanın davalılara, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 02/12/2026 günü saat 11:35'da olduğu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin uyarınca ilgililere ilan olunur. 15/09/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02601624