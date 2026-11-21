Sayı : 2025/2630 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :AZAZİ

ADA NO: 127

PARSEL NO: 17

YÜZ ÖLÇÜMÜ: 12.040,24

VASFI : BAĞ

MALİKİN ADI SOYASI: Ayşe ÖZTÜRK v.d.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞIM ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası vasfı ve malikleri yazılan taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-)Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabileceği,

b-)Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

c-)Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edileceği,

d-)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Araban Şubesine yatırılacağı,

e-)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,

İşbu ilanın davalılara, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 02/12/2026 günü saat 11:35'da olduğu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin uyarınca ilgililere ilan olunur. 15/09/2026

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Basın No: ILN02601624