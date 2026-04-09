T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİ

Esas No :2025/1521

Karar No : 2026/562

İ LA N M E T N İ

Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan sanık Ergül KOCABAŞ hakkında yapılan yargılama sonunda;

Dairemizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/02/2026 tarihli kararı ile katılan vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, bu karara karşı katılan vekili tarafından temyiz talebinde bulunulmuş olup;

Ertuğrul ve Gülten oğlu, 01/01/1979 Afyonkarahisar doğumlu, Muğla- Milas- sarıkaya nüfusuna kayıtlı Ergül KOCABAŞ hakkında verilen dairemiz kararı ve katılan vekili tarafından verilen temyiz dilekçesi tebliğ için sanığın savunmasında vermiş olduğu adresine tebligat çıkarıldığı, bila tebliğ iade edildiği ve tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve yeni bir adresi de tespit edilmediği anlaşılmıştır.

1-7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28,29,30,31 maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde trajı yüksek ve dağıtım yapan gazetelerden birinde, Genel İnternet Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Karar ve temyiz dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde dairemize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanla yargıtay'a temyiz hakkınız bulunduğu, yasal süresi içerisinde temyiz hakkınızı kullanmadığınız takdirde temyiz hakkında vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/04/2026

