T.C. ANTALYA 9 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/792

KARAR NO : 2025/665

KARAR TARİHİ : 14.11.2025

İ L A N

Mahkememiz dava dosyasında (ZEKERİYA ve SERAP oğlu, 02/01/1996 doğumlu) Mehmet Eray ÇİVİTCİ hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 1 yıl 3 ay (erteli) hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, gerekçeli karar adı geçene tebliği yapılmak istenilmiş, ancak mahkememize bildirmiş olduğu adreslere çıkartılan tebligatların iade geldiği ve MERNİS adresinin bulunmadığı, sanığın yeni adresini Mahkememize bildirmemesi neticesinde sanığın adresinin diğer tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi nedenleriyle adı geçene gerekçeli karar tebliğinin yapılamadığı,

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, iş bu ilan metni ile gerekçeli kararın, son ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra yapılmış sayılacağı ve gerekçeli karar içeriğine göre bu tarihten itibaren yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile istinafı kabil olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 10.07.2026

(10.07.2026 tarihinde Antalya Adliyesi Mahkemeler Divanhanesinede asılmıştır.)

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Basın No: ILN02509489