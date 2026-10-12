T.C. ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2026/161 Esas

DAVALI : SERDAL DÖNMEZ

Davacı Fatma Özlem Dönmez tarafından davalı Serdal Dönmez aleyhine açılan Çekişmeli Boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında, davalı Serdal Dönmez'in adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği ve meçhule kaldığından, tahkikat duruşma günü olan 15/12/2026 ve saat 10.45'in davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Sakarya mahallesi, 26 cilt, 361 hane no, bsn 13'te36127545070 TC kimlik numaralı Serdal Dönmez'e, Tahkikata ilişkin duruşma gün 15/12/2026 ve saat 10.45, ilanda yer almakta olup, belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmaksızın mahkemede hazır olmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ile tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde HMK'nın 150.maddesi hükümleri saklı kalması kaydıyla ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. (İlanen tebliğ son ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılır.)

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Basın No: ILN02567140