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Resmi İlanlar T.C. ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-07-12 00:06:00 -

T.C. ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2023/442 Esas
DAVALI : NINO SAJAIA

Davacı ERHAN ALAGÖZ tarafından davalı NINO SAJAIA aleyhine açılan Çekişmeli Boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında, davalı NINO SAJAIA'nın adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği ve meçhule kaldığından, dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

GÜRCİSTAN CUMHURİYET uyruklu 99399424986 yabancı kimlik numaralı, 26/02/1979 doğumlu, OTARI ve NONAkızı NINO SAJAIA'nın HMK. 122, 126, 129. maddeleri gereğince usulüne uygun düzenlenen cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerini tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirmesi tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. (İlanen tebliğ son ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılır.)

#ilangovtr

Basın No: ILN01857252