T.C. ANTALYA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Adı Soyadı : ŞEREF ERSOY - TC: 494*****706, Mahmut ve Fatma'dan olma, 19/02/1977 D.lu

Adı Soyadı : ALEETTİN ERSOY - TC: 494*****642, Mahmut ve Fatma'dan olma, 07/02/1976 D.lu

Antalya 8. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurulğunun 2026/4 Satış dosyasında yapılan kıymet takdiri işlemi sonrası alınan bilirkişi raporuna göre ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen;

Antalya İli, Güzeloba Mahallesi, 8560 Ada, 6 parsel - 37.920.000,00.-TL

Antalya İli, Güzeloba Mahallesi, 8560 Ada, 7 parsel - 37.920.000,00.-TL

Antalya İli, Güzeloba Mahallesi, 8560 Ada, 8 parsel - 28.440.000,00.-TL

Antalya İli, Güzeloba Mahallesi, 8560 Ada, 9 parsel - 28.380.000,00.-TL

Antalya İli, Güzeloba Mahallesi, 8560 Ada, 10 parsel - 37.920.000,00.-TL olarak satışa esas kıymet takdirleri yapılmış olup;

Hissedarlardan Şeref Ersoy ve Aleettin Ersoy'a bildirilen ve tespit edilen yurt içi ve yurt dışı adreslerinden gönderilen tebliğlerin yapılamadığından taşınmazların kıymet takdirine dair bilirkişi raporunun ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra raporun davalılara tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Antalya 8. Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde kıymet takdirine itiraz davası açılmadığı takdirde kıymet takdiri kesinleşeceği ve satış işlemlerine devam olunacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02569602