T.C. ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/447 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Davalılar DEMET AYDIN, KAMİL FATİH ÖKTEM, MEHMET ÖKTEM, S.S. KONYAALTI ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ aleyhine açılan Kamulaştırma davasında verilen tensip ara kararı gereğince;

Dava konusu; Antalya ili, Kepez ilçesi, Avni Tolunay mahallesi, eski 28125 ada, 182 parsel sayılı numarasında kayıtlı 887,87 m² yüz ölçümlü taşınmazın imar planıyla yol olarak terk edilen kısımda kalan 124,20 m² yüzölçümlü taşınmaza davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumeti KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak ve sahipleri adına Vakıflar Bankası Antalya Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak mahkememize bildirmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/03/2024

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Basın No: ILN02018882