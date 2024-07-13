T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2023/482 Esas
KARAR NO : 2024/101
Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin 13/03/2024 tarih ve 2023/482 Esas-2024/101 Karar sayılı Kararı ile 5237 Sayılı TCK 155/2 maddesi kapsamında sanığın CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen Kamil ve Fatma oğlu 06/06/1986 doğumlu Sercan ÇENGEL tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve katılan vekilinin istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf edebileceğine,
3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 03/07/2024
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Basın No: ILN02061211