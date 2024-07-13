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Resmi İlanlar T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-07-13 00:03:00 -

T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/482 Esas

KARAR NO : 2024/101

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin 13/03/2024 tarih ve 2023/482 Esas-2024/101 Karar sayılı Kararı ile 5237 Sayılı TCK 155/2 maddesi kapsamında sanığın CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen Kamil ve Fatma oğlu 06/06/1986 doğumlu Sercan ÇENGEL tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve katılan vekilinin istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf edebileceğine,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 03/07/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02061211