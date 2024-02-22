T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN
2024-02-22 00:00:00 -
T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2023/172 Esas
DAVALI : RAGİF GENBEROV
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
08/05/2024 günü saat: 10:00'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmada yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikata sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01988234