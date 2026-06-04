T.C. ANTALYA 7. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Kepez İlçe, ULUS Mahalle/Köy, 1353 Ada, 17 Parsel, 18 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu An ...

Adresi : Ulus Mahallesi 1353 Ada 17 Parsel 18 Nolu Bağımsız Bölüm. Kepez / ANTALYA

Yüzölçümü : 90 m2

İmar Durumu : Dosyada bulunan Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün düzenlediği 1/1000 ölçekli uygulama imar çapına göre, satışa konu Antalya İli, Kepez İlçesi, Ulus Mahallesi, 1353 Ada, 17 Parsel nolu taşınmazın inşaat tarzının batıdan ikiz nizam, kat adeti yedi (7), inşaat derinliği maksimum 15,00 metre olup konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:23

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Kepez İlçe, ŞAFAK Mahalle/Köy, 3584 Ada, 1 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu Ant ...

Adresi : Şafak Mahallesi 3584 Ada 1 Parsel 7 Nolu Bağımsız Bölüm.Kepez / ANTALYA

Yüzölçümü : 92 m2

İmar Durumu : Dosyada bulunan Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün düzenlediği 1/1000 ölçekli uygulama imar çapına göre, satışa konu Antalya İli, Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi, 3584 Ada, 01 Parsel nolu taşınmazın inşaat tarzının bitişik nizam, 11,50 metre yüksekliğe sahip sanayi alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 14.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 13:40

07/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02480898