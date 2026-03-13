T.C. ANTALYA 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/20 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20 Satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli Konyaalatı İlçesi Üçoluk Mah. Havutönü Mevki 200 ada 2 parsel sayılı 4.411.50 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz satılacaktır. Uygulama İmar Planı kapsamı dışındadır.

Kıymeti : 5.734.950,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 10:42

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli Konyaalatı İlçesi Üçoluk Mah. Havutönü Mevki 201 ada 1 parsel sayılı6.511.80 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz satılacaktır. Uygulama İmar Planı kapsamı dışındadır.

Kıymeti : 8.487.760,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:46

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 11:46

Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 11:46

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli Konyaalatı İlçesi Üçoluk Mah. Havutönü Mevki 201 ada 2 parsel11.601.57 m² yüzölçümlü Tarla vasfındaki taşınmaz satılacaktır. Uygulama İmar Planı kapsamı dışındadır.

Kıymeti : 15.082.041,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : İrtifak : Geçit hakkı vardır. (Özel Koşullar : 201 ada 2 parsel üzerinde b2 harfi ile gösterilen 3 metre genişliğinde 117,52m2 lik kısımda 201 ada 2 parsel aleyhine, 201 ada 3 parsel lehine , 201 ada 31 parsel üzerinde b1 harfi ile gösterilen 3 metre genişliğinde 181,30 m2 lik kısımda 201 ada 31 parsel aley hinde 201 ada 3 parsel lehine Geçit hakkı vardır. ) 08/09/2021 - 18508

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 13:46

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli Konyaalatı İlçesi Üçoluk Mah. Havutönü(Hayta Yanında Ketenli Belen) Mevki 201 ada 32 parsel, 5.739.74 m² yüzölçümlü Tarla vasfındadır. Uygulama İmar Planı kapsamı dışındadır.

Kıymeti : 6.313.714,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:47

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 14:47

Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 14:47

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli Konyaalatı İlçesi Üçoluk Mah. Havutönü Mevki 202 ada 1 parsel sayılı ahşap ev ve tarla vasıflı taşınmaz satılacaktır. 5.204,73 m² yüzölçümlüdür. Uygulama İmar Planı kapsamı dışındadır.

Kıymeti : 6.855.269,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:28

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 10:28

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:28

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli Konyaalatı İlçesi Üçoluk Mah. Havutönü Mevki 202 ada 2 parsel 6.870.45 m² yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz satılacaktır. Uygulama İmar Planı kapsamı dışındadır.

Kıymeti : 11.799.157,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 11:40

09/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02420386