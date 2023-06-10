T.C. ANTALYA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2018/386 Esas

2022/1180 Karar

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ESAS NO :2018/386

KARAR NO :2022/1180



Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin 25/02/2018 tarih ve 2018/386 esas 2022/1180 sayılı kararı ile sanık AWAD ALDODAH'ın 5237 sayılı TCK' nun 204/1 maddesi gereğince 2 YIL HAPİS CEZASIYLA cezalandırılmasına,



5560 sayılı yasanın 23. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’ nın 231/6 maddesi uyarınca sanığın sabıkasız, oluşu, kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları nazara alınarak CMK 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,



CMK’ nın 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına,



CMK’ nın 231/10 madde ve ek fıkrası uyarınca denetim süresi içinde kasıtlı suç işlememesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine,



CMK’nın 231/11 madde ve ek fıkrası uyarınca denetim süresi içinde kasıtlı suç işlemesi halinde yeniden hüküm kurulmasına,



Kararı verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık AWAD ALDODAH'a gerekçeli karar tebliğ edilmediği, yapılan adres araştırmasın da tebligata yarar açık adres tepit edilememiş olduğu anlaşılmakla;7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 07/06/2023

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Basın No: ILN01843400