T.C. ANTALYA 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2021/325

Karar No: 2023/113



İLAN

SANIK: HASAN ÖZDENGİZ, Şıho ve Fatma oğlu, 25/05/1977 Pazarcık doğumlu, Kahramanmaraş

Türkoğlu Bayramgazi nüfusuna kayıtlı,Meçhul



KARAR TARİHİ: 07/03/2023



Mahkememizin 07/03/2023 tarih 2021/325 esas 2023/113 karar sayılı kararı ile, sanık Hasan Özdengiz hakkında Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan TCK 142/2-e maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,kararın sanığın yokluğunda verilmesi sebebiyle gerekçeli kararın tebliğ edilmesi gerektiği, ancak açık ikametgah adresinin tespit edilememesi nedeniyle 7201 sayılı T.K. 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış,hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanla tutanağa geçirilerek veya Ceza İnfaz Kurumu kanalıyla gönderilecek bir dilekçe vermek suretiyle tebliğden itibaren 7 gün içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN tebliğ olunur.06/06/2023

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Basın No: ILN01843139