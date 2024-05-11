T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2023/22 Esas
KARAR NO : 2024/259
Hakaret, kasten yaralama suçundan Mahkememizin 2023/22 Esas-2024/259 karar sayılı kararı ile CMK.nun 231/5.maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiği, Abdollah ve Masumeh oğlu, 21.03.1981 doğumlu katılan Yousef Fallah Ranjbargourabı tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edebileceğine,
3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.
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Basın No: ILN02029882