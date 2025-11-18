  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/772

KARAR NO : 2025/787

Hırsızlık suçundan Mahkememizin 16.10.2025 tarih ve 2024/772 Esas-2025/787 Karar sayılı Kararı ile TCK.nun 141/1.maddesi uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezasının ertelenmesine karar verildiği, Muhammed ve Verde oğlu, 09.05.2003 doğumlu Rabih Şeho tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafedebileceğine,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02335539