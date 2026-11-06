T.C. ANTALYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/16 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Döşemealtı İlçe, YALINLI Mahalle/Köy, 10160 Ada, 2 Parsel, Satışa konu parsel üzerinde ...

Adresi : Nebiler Mahallesi Uysal Caddesi 10160 Ada 2 Parsel Döşemealtı/ ANTALYA

Yüzölçümü : 1.172,14 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Döşemealtı Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün E-138889 sayılı cevabi yazısı ekinde gönderilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre; satışa konu parselin inşaat tarzı ayrık nizam, kat adedi iki (2), Emsal:0,60Zemin kat zorunlu Ticaret Yapılaşma Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 20.215.865,92 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 14:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 14:39

04/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02587814