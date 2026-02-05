T.C. ANTALYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/125 Esas

07.01.2026



İLAN

Dava konusu Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Aşağı Karaman Mahallesi doğusu 21697 ada 20 parsel batısı 21697 ada 23, 52 ve 53 parseller kuzeyi 21697 ada 21 parsel güneyi 21697 ada 43 parsel ile çevrili tescil harici taşınmazın Türk Medeni Kanununun 713/1 md (Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmaz veya maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyeti de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.) hükmü uyarınca lehine olağanüstü kazandırıcı zaman aşımı koşulları oluştuğundan bahisle taşınmazın adına tescili istenmekle ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına tescil koşullarının gerçekleşmediğini ileri sürerek burada hak iddia eden ve itiraz eden bulunmaz ve davacı iddiası ispatlanmış olursa, tescile karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02392340