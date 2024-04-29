T.C. ANTALYA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Dosya No: 2023/268

Karar No: 2024/137

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/02/2024 tarihli ilamı ile Hamit ve Nazife oğlu, Malatya doğumlu Malatya Yazıhan Durucasu nüfusuna kayıtlı sanık Yusuf Ziya Arslan'ın Görevi Yaptırmamak için Direnme, Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret, Kamu Malına Zarar Verme suçlarından dolayı sonuç olarak;

TCK’nun 265/1 maddesi uyarınca 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK’nun 125/1-3.a maddesi uyarınca 1 YIL 8 AY 12 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK.'nun 152/1-a maddesi gereğince 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen hapis cezalarının yasal sonucu olarak sanık hakkında Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih 2014/140-2015/85 E.K sayılı iptal kararından ve 15/04/2020 tarih ve 13100 sayılı Resmi gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun'un 10.maddesi ile yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre sanık hakkında TCK 53/1-2.maddesinin uygulanmasına,

Sanık hakkında Ankara 48 Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/712 Esas ve 2022/606 Karar sayılı ilamı ile verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasının tekerrüre esas bulunduğu anlaşıldığından sanığın T.C.K. nun 58/6-7. maddesi gereğince MÜKERRİR SAYILMASINA, cezasının MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE, cezasının infazından sonra sanık hakkında DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA, karar verildiği, kararın sanık Yusuf Ziya Arslan'a tebliğ edilemediği,tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine, hakime onaylatılarak verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak ve hakime onaylatılmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebileceği, 7 günlük yasal süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 26/04/2024

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Basın No: ILN02023706