T.C. ANTALYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2023/6 Ort. Gid. Satış

16/04/2024

Konu : İLAN HK.

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Ortaklığın Giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen Antalya İli Aksu İlçesi Kemerağzı Mahallesi 13397 ada 6 parselde kayıtlı taşınmazın Memurluğumuzca satışı yapılacağından;

Taşınmazın mahallinde Kıymet Taktiri yapılmış olup, bilirkişilerin raporuna göre;

Taşınmazın satışa esas değerinin 413.491.600,00 TL olduğu belirlenmiştir.

Taşınmazda hissedar 32851743294 T.C. Kimlik nolu AHMET BAŞAR,16747034192 T.C. Kimlik nolu FATMA ÖZTÜRK ve 40486283498 T.C. Kimlik nolu MAZLUME ARTEMİS ABACI'nın adresi tespit edilememiş ve mernis adresi de bulunmadığından bilirkişi raporu tebliğ edilememiştir. Bu nedenle, bilirkişi raporunun T.K.nun 28/1. Maddesi uyarınca ilanen tebliğat yapılmasına karar verilmekle;

Mahkememizden verilen 17/01/2024 tarih 2023/3133 Esas 2024/149 Karar sayılı kesin kararında "Taşınmazın satışa esas değerinin 413.491.600,00 TL olarak tespitine" karar verildiğinin tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliği ile ilan tarihinden 7 sonrasından 7 gün içinde itirazı kabil olmak üzere ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02022659