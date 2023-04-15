T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/187

DAVA KONUSU : Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Uncalı Mah., 12165 Ada, 3 Parseldeki davalılar Sinan Akaç, Ömer Erdoğan ve İsmail Aslan adına kayıtlı taşınmazların tasarrufunun iptaline, mümkün olmaması durumunda fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile Antalya 4. İcra Müdürlüğünün 2006/18072 Esas sayılı dosyasındaki 21.750,00.-TL alacağın icra takip tarihinden itibaren işleyecek değişen oranlarda avans faizi ve takip giderleri ile birlikte tahsiline, davalı kooperatif tarafından davalı üyelere yapılan tahsis işlemlerinin iptali ile davacı açısından geçersiz sayılmalarına, davacının alacağı ve ferileri için cebri icra yetkisi tanınmasına ilişkin tasarrufun iptali davası olup, dava mahkememizin yukarıda yazılı esas numarasına kaydedilmiş, dahili davalılar Aynur Aslan ve Hurşit Sayar dahil bir kısım davalılar dava sırasında davacı tarafından davaya dahil edilmiştir.

Mahkememizce dahili davalılara ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

HMK 317/2 maddesi uyarınca dahili dava dilekçesine karşı cevap dilekçenizi mahkememize iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra başlayacak iki haftalık kesin süre içinde cevap süresinin başlayacağı, mahkememizce ön inceleme duruşması için tespit edilen 20/06/2023 günü saat 09:00'da hazır bulunmaları, bulunmadıkları takdirde yokluklarında karar verileceği Aynur Aslan'a ve Hurşit Sayar'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.10/04/2023

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Basın No: ILN01814094