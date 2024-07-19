T.C. ANTALYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/598 Esas

10/07/2024

İ L A N

Davacı DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş. İle davalılar Süleyman Binici, Harun SERTKAYA 29/07/2022 tarihinde açılan tasarrufun iptali davasında, dahili davalılardan Bekir ve Habibe oğlu,Adıyaman 10/08/1975 doğumlu, 19138200688 TC kimlik nolu Hacı Abuzer BİNİCİ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve adresleri de bilinmediğinden, tahkikat duruşma gün ve saatinin ilanen Hacı Abuzer BİNİCİ'ye tebliğine karar verilmiştir. Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır ve belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde, duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.'nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği HMK147/2 maddesi uyarınca ilanen duyurulur.10/07/2024

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Basın No: ILN02063641