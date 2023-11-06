T.C. ANTALYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2022/734 Esas



DAVALI : TAHSİN KESGİN



Mahkememizin 2022/734 esas sayılı dosyasında, davacı YÜKSEL KESGİN tarafından davalı TAHSİN KESGİN aleyhine boşanma davası açılmış olup, 3.....938 TC kimlik numaralı davalı TAHSİN KESGİN'ın bildirilen adreslerinde yapılan araştırma sonucu bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Ön İnceleme duruşma günü olan 30/01/2023 tarihinde saat 09:10'ta geçerli özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur. İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

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Basın No: ILN01924974