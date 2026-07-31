T.C. ANTALYA 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :Dosya No:2026/314, 2026/315 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından;

Dosya no: 2026/314 Esas:

Taşınmaz; Antalya İli Döşemealtı İlçesi Aşağıoba Mahallesi 8771 Ada 11 parsel ve Antalya İli Döşemealtı İlçesi Aşağıoba Mahallesi 8771 Ada 13 parsel sayılı taşınmazlarda

Davalılar; ABDURRAHMAN DALDAL, ASİYE EMEKLİ, AYŞE EMEKLİ, AYŞE İYİ, FATMA KAPTAN, HALİL EMEKLİ (KADİR OĞLU), HALİL EMEKLİ (CELİL OĞLU), KADİR EMEKLİ, KERİM EMEKLİ, MEHMET EMEKLİ (KERİM OĞLU), MEHMET EMEKLİ (MUSTAFA OĞLU), MUSA EMEKLİ, MUSTAFA EMEKLİ (HALİL OĞLU), MUSTAFA EMEKLİ (KERİM OĞLU), NUH EMEKLİ, RUKİYE EMEKLİ, TUBA YILMAZ, TUĞÇE EMEKLİ, ÜMMÜ EMEKLİ, VELİ DALDAL, VELİ EMEKLİ, YAKUP EMEKLİ,

Dosya no: 2026/315 Esas;

Taşınmaz ;Antalya İli Döşemealtı İlçesi Aşağıoba Mahallesi 8770 Ada 10 parsel sayılı taşınmaz,

Davalılar; AYŞE AKBAŞ, AZİZ KÖKEN, HANIM USLU, ŞERİFE KÖKEN, ZEYNEP KÖKEN,

Dava konusu taşınmazların davacı BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş)'ne yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak ve sahipleri adına Vakıflar Bankası Antalya Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak mahkememize bildirmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.07.2026

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Basın No: ILN02520272